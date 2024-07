Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Zwei Einbrüche in Freibad-Kiosk - Tatverdächtiger bei Fahndung gestellt.

Lippe (ots)

Innerhalb weniger Tage kam es zu zwei Einbrüchen in den Kiosk des Freibads "Waddenhauser Pfütze" in der Altdorferstraße. Bei dem zweiten Einbruch am frühen Sonntagmorgen (21.07.2024) konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 18.07.2024 auf den 19.07.2024. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Kiosk und entwendeten Süßigkeiten im Wert von rund 600 Euro. Am 21.07.2024 gegen 05:15 Uhr wurde die Polizei erneut wegen eines Einbruchs alarmiert. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Tatort ein und stellten im Rahmen einer Fahndung eine Person auf einem Kleinkraftrad fest. Der 19-jährige Lagenser wurde vorläufig festgenommen, jedoch wegen nicht vorliegender Haftgründe wieder entlassen. Es wird nun geprüft, ob der Tatverdächtige, auch für den ersten Einbruch verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell