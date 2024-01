Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtem Personen.-und Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Einmündungsbereich Hildesheimer Straße / Lohmühlenweg. Zeit: Samstag, 06.01.2024, 17:05 Uhr. Ein 29-jähriger Bad Gandersheimer befuhr mit seinem PKW VW den Lohmühlenweg in Richtung Hildesheimer Straße und er beabsichtige nach links in diese abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beachtete er jedoch nicht die Vorfahrt einer von rechtskommenden 45-jährigen Bad Gandersheimerin, die von der Hildesheimer Straße mit ihrem PKW VW nach links in den Lohmühlenweg einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich der angeführten Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Anprall der Fahrzeuge verletzte sich die Bad Gandersheimerin leicht und sie wurde vorsorglich dem Krankenhaus in Northeim zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 8000.-Euro.

