LPI-J: Sachbesschädigung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Am Dienstag wurde bekannt, dass in einem Wohngebäude in der Stadthäger Straße mehrere Keller aufgebrochen wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube entwendet. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0199172/2023, entgegen. Rückfragen ...

