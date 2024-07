Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18./19.07.2024, 20 - 8 Uhr) versuchten unbekannte Täter, in einen Drogeriemarkt in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Die Sicherheitstür der Warenannahme wies Hebelmarken auf. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

