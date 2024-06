Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall mit zwei Motorrädern

Gütersloh (ots)

Langenberg (RB) - Freitagnachmittag gegen 15.21 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer aus den Niederlanden mit ihren Krädern die Rietberger Straße aus Langenberg kommend in Richtung Rietberg. An der Einmündung Rietberger Str. / Reckenberger Str. beabsichtigte der vorausfahrende 67-jährige der beiden mit seiner Husqvana (Vitpilen 701), nach rechts in die Reckenberger Straße abzubiegen. Dies kündigte er auch durch das Einschalten des Blinkers an. Sein 47-jähriger Begleiter, welcher ihm auf seiner Triumph (Speed Triple) folgte bemerkte dies zu spät und fuhr auf seinen vorausfahrenden Gefährten auf. Hierbei verlor der vorausfahrende die Kontrolle über sein Krad, kam von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Werbeschild. Anschließend stürzten beide zu Boden, wodurch der 67-jährige leicht, der 47-jährige schwer verletzt wurde. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde in ein umliegenden Krankenhaus verbacht, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 10150 ,- Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell