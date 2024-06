Polizei Gütersloh

POL-GT: Kirschenstraße in Steinhagen - BMW 435d x Drive gestohlen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - In der Nacht zu Freitag (27.6. - 28.6.) haben bislang unbekannte Täter einen BMW 435d xDrive gestohlen. Der Pkw stand in der Nacht vor einem Wohnhaus an der Kirschenstraße. Der Wagen ist braun und wurde zuletzt mit dem Kennzeichen GT-RK999 gefahren. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Bereich Kirschenstraße und Rote Erde gemacht? Der Pkw ist zunächst in die angrenzende Sackgasse hineingefahren und wurde gewendet. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

