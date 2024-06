Polizei Gütersloh

POL-GT: Wiegeaktion der Polizei Gütersloh - Auch in den Sommerferien 2024 sicher am Ferienziel ankommen

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Bald beginnen für etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler die Sommerferien in NRW. Erfahrungsgemäß wird daher auch in diesem Jahr ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten sein. Viele Familien werden sich hierbei mit ihren Wohnwagen oder Wohnmobilen auf den Weg in den Süden oder an die Nord- und Ostsee begeben.

Schnell wird das viele Reisegepäck und alles, was sonst noch mit muss, in den Wohnwagen und auch Wohnmobilen verstaut. Die geringen Zuladungsmöglichkeiten dieser Fahrzeuge geraten dabei schon mal in Vergessenheit. Das Fahren mit einem überladenen Fahrzeug führt zu einer erheblichen Verlängerung des Bremswegs und kann schwerste Verkehrsunfälle nach sich ziehen, die dann mit schwersten Folgen für die Gesundheit der Verkehrsteilnehmer verbunden sein können.

Aus diesem Grund bietet der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh auch in diesem Jahr eine kostenlose Wiegeaktion an.

Am Montag (08.07.) besteht auf dem Gelände der Feuerwehr in Rheda-Wiedenbrück, Zum Eidhagen 2, von 08.00 bis 14.00 Uhr, die Möglichkeit einer kostenlosen Wiegung Ihres Fahrzeugs sowie die Möglichkeit eine Beratung in Sachen Ladungssicherung in Anspruch zu nehmen.

Um für diesen Aktionstag besser planen zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung unter der E-Mailadresse: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell