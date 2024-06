Feuerwehr Moers

FW Moers: Verpuffung in Seniorenheim

Ein schwerverletzter Bewohner

Bild-Infos

Download

Moers (ots)

Am Dienstag (25.06.24) wurde die Feuerwehr Moers gegen 06:35 Uhr über die Automatische Brandmeldeanlage zu einem Seniorenheim an der Essenberger Str. alarmiert. Schon während der Anfahrt wurden die Kräfte über ein Brandereignis in einem der Patientenzimmer informiert.

Nach Eintreffen der ersten Rettungsmittel konnte das Schadensereignis im 1.OG des Pflegeheimes ausfindig gemacht werden. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Verpuffung in einem Patientenzimmer, der Bewohner wurde in seinem Zimmer mit schweren Verbrennungen im Gesicht angetroffen. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt von selbst erloschen, die Feuerwehr kontrollierte die Umgebung mit einer Wärmebildkamera auf evtl. Glutnester.

Der 62-jährige Bewohner wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung einem örtlichen Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Hauptwache sowie die Einheit Scherpenberg der Freiwilligen Feuerwehr beendet. Außerdem vor Ort war ein Notarzt und 2 Rettungswagen.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell