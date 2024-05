Feuerwehr Moers

FW Moers: Zwei PKW brennen auf Supermarkt-Parkplatz

Moers (ots)

Am Dienstag (07.05.24) wurde die Feuerwehr Moers, gegen 3 Uhr in der Nacht, zu einer unklaren Rauchentwicklung an der Franz-Haniel Str. in Moers-Scherpenberg gerufen. Noch während der Anfahrt teilten weitere Anrufer mit, dass zwei PKW auf einem Supermarkt-Parkplatz der Römerstr. brennen würden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei abgestellte PKW direkt vor dem Gebäude in Vollbrand. Umgehend wurde eine Riegelstellung zum Schutz des Objektes und eine Brandbekämpfung unter Atemschutz eingeleitet. Durch die bereits zerstörten Benzintanks trat brennendes Benzin aus, so dass auch Löschschaum eingesetzt werden musste. Ein weiterer PKW wurde durch die Wärmestrahlung beschädigt.

Die Fassade und das Dach des Gebäudes wurden über die Drehleiter mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, es entstand ein Brandschaden an der Fassade des Supermarkts. Außerdem wurden die Kanaleinläufe gegen austretende Betriebsmittel und Löschwasser geschützt.

Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Nach 1,5 Stunden war der Einsatz für den Löschzug Hauptwache beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell