Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Exterschen Straße.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (19.07.2024), ereignete sich gegen 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Extersche Straße/Finnebachstraße. Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw wurden beide Fahrzeugführer verletzt, eine Person schwer. Nach derzeitigem Stand fuhr eine 60-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem VW Golf auf der Extersche Straße aus Richtung Bad Salzuflen kommend und beabsichtigte, nach links in die Finnebachstraße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Audi A6. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und kamen von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin des VW Golf erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audi A6, ein 71-jähriger Mann aus Vlotho, wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Extersche Straße zwischen Loosestraße und Finnebachstraße vollständig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

