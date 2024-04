POL-E: Essen: Pressegespräch zur Vorstellung "Kooperation gegen Rechtsextremismus" verschoben

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 6. Februar vergangenen Jahres wurden zwei Frauen (23/21) durch unbekannte Tatverdächtige bedroht und verletzt. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten. Gegen 13 Uhr saßen die beiden Gelsenkirchenerinnen in der U-Bahn U11 in Richtung Messe/Gruga, als eine unbekannte Tatverdächtige sie plötzlich aufforderte den Sitzplatz ...

mehr