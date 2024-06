Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0366 --Mutmaßliches Diebesgut gefunden--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte

Zeit: April 2024

Am 9. April dieses Jahres fand ein Zeuge in der Bahnhofsvorstadt an einer Bordsteinkante im Richtweg vor einem Friseursalon mehrere Wertgegenstände. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Gegenstände aus einem Einbruch stammen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände liefen bisher ohne Ergebnis. Die Bilder des mutmaßlichen Stehlgutes sind auf der Website der Polizei Bremen eingestellt unter: https://www.polizei.bremen.de/fahndung/gestohlene-gegenstaende-31256.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Gegenständen machen? Sollten Sie einen dieser Gegenstände wiedererkennen, melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

