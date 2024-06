POL-HB: Nr.: 0363 --Fußgänger von Auto erfasst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Findorffstraße Zeit: 18.06.2024, 10:55 Uhr Am Dienstagvormittag wurde ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Findorff schwer verletzt. Die Polizei such Zeugen. Gegen 10:55 Uhr war der 34 Jahre alte Fahrer eines Taxis in der Findorffstraße in Richtung Theodor-Heuss-Allee unterwegs. Etwa auf Höhe der Buddestraße fuhr der 23 Jahre alte ...

