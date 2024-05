Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Sschwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer im Kreisverkehr übersehen (14.05.2024)

VS-Villingen (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmittag gegen 11 Uhr im Kreisverkehr aus den Straßen Querspange, "Auf Herdenen" und "Neuer Markt" bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Eine 52-jährige Autofahrerin war auf der Querspange aus nördlicher Richtung herkommend unterwegs. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Der 67-jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und knallte in die linke Seite des Mercedes. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell