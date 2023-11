Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Lingen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen braunen VW Golf, der auf dem Parkplatz der Sporthalle der Gebrüder-Grimm-Schule an der Josef-Kaiser-Straße in Lingen, geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

