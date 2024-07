Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Trophagen. Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen (22.07.2024) ereignete sich gegen 06:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Heidensche Straße. Ein 21-jähriger Mann aus Detmold, befuhr mit seinem Opel Corsa die Heidensche Straße in Richtung Lemgo. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte gegen einen Leitpfosten und mehrere Findlinge, wodurch es auf die Seite kippte und einige Meter weiter rutschte. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt. Er wurde anschließend zur weiteren Untersuchung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn eingeleitet. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr gesichert und gereinigt. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell