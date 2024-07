Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Verkehrsunfall mit Wohnmobil.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (22.07.2024) ereignete sich gegen 10:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Gebrüder-Künnemeyer-Straße. Ein 74-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg befuhr mit seinem Wohnmobil die Straße in Richtung Bahnhofstraße. Vor ihm fuhr eine 61-jährige Frau, ebenfalls aus Horn-Bad Meinberg, in ihrem KIA. Als die 61-Jährige nach links auf die Grundstückseinfahrt ihres Wohnhauses abbiegen wollte und abbremste, fuhr der 74-Jährige auf das Heck des vor ihm fahrenden Fahrzeugs auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen ins Klinikum Detmold gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf medizinische Ursache beim 74-jährigen Unfallverursacher. Aufgrund dessen wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell