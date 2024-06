POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf Chilbiparkplatz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 20.06.2024, gegen 14:40 Uhr, hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Waldshuter Straße in Laufenburg gebrannt. Durch die Feuerwehr wurden alle elf anwesenden Bewohner aus dem Haus gebracht und vom angerückten Roten Kreuz betreut sowie untersucht. Nach dem derzeitigen ...

