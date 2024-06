Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus - keine Verletzten - Haus zunächst unbewohnbar

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2024, gegen 14:40 Uhr, hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Waldshuter Straße in Laufenburg gebrannt. Durch die Feuerwehr wurden alle elf anwesenden Bewohner aus dem Haus gebracht und vom angerückten Roten Kreuz betreut sowie untersucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde niemand verletzt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Eine Wohnung im Haus wurde durch das Feuer stark beschädigt, das restliche Haus wurde vor allem durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Es blieb zunächst unbewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während den Rettungs- und Löschmaßnahmen war die Waldshuter Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz befanden sich das Rote Kreuz mit fünf Fahrzeugen, die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen, das THW und die Polizei mit fünf Streifenwagenbesatzungen.

