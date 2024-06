Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrer ohne Licht und unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 20.06.2024, gegen 23:15 Uhr, hat die Polizei in Bad Säckingen einen Fahrradfahrer gestoppt, der ohne Licht und unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Der 54-jährige war in der Bergseestraße einer Kontrolle unterzogen worden, da er ohne Beleuchtung fuhr. Es schien, dass der Radfahrer deutlich alkoholisiert sein dürfte. Ein Alcomatentest bestätigte diesen Verdacht mit einem Wert von 1,9 Promille. Es wurde eine Blutprobe erhoben und das Fahrrad vorläufig in Verwahrung genommen.

