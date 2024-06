Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2024, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Emmendingen gegen 23:10 Uhr in der Hochburger Straße in Emmendingen den Fahrer eines Pkw.

Beim Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus wurden der Führerschein einbehalten und ihm die Weiterfahrt untersagt. Der 73-jährige Mann muss mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

