POL-FR: Rheinfelden: Autofahrer mit mutmaßlich 2,6 Promille am Steuer

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 19.06.2024, gegen 07:10 Uhr, hat ein Auto in der Mouscron-Allee in Rheinfelden einen Fahrradfahrer gestreift und ist anschließend weitergefahren. Der 44 Jahre alte Radfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich dabei leicht. Er hatte sich Höhe der Barrystraße links eingeordnet und wurde dann vom Außenspiegel eines rechts ...

