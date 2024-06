POL-FR: Freiburg: Mann nach Handtaschendiebstahl vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 19.06.2024, gegen 22:30 Uhr, war in Rheinfelden ein Autofahrer mit mutmaßlich 2,6 Promille am Steuer. Der 44-jährige war zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Dabei fiel seine augenscheinliche Alkoholisierung auf. Ein Alcomatentest ergab ein Ergebnis von ca. 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der ...

