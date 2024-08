Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus+Unbekannter entblößt sich im Schlosspark+Autofahrerin pustet über drei Promille+ Sachbeschädigungen in Wittelsberg+flüchtiger Unfallfahrer verliert Diesel

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Gestern Nachmittag (05. August) löste ein Jugendlicher durch das Tragen einer Spielzeugpistole einen Polizeieinsatz am Erlenring aus. Eine Zeugin meldete gegen 16.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, die in den Supermarkt am Erlenring-Center hinein gehen würde. Ein Junge hätte dabei eine Pistole in seine Bekleidung gesteckt. Mehrere Streifenwagen, darunter zivile Polizeibeamte, gingen dem Hinweis nach und suchten das Einkaufszentrum auf. Unter den gegebenen Umständen gingen die Beamten zunächst von einer echten Pistole aus. Nachdem sich die Gruppe nach dem Bezahlen trennte, konnten Polizisten zwei in Gladenbach wohnende Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren kontrollieren. Es handelte sich eindeutig um eine Spielzeugpistole. Die Beamten klärten die Jugendlichen auf. Das unbedachte Verhalten tat den Jungen sichtlich leid. Die Jugendlichen waren sich offenbar ihres Handelns nicht bewusst. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, die Spielzeugwaffe vernichtet.

Die Polizei bittet Eltern beim Kauf von Spielzeugwaffen bzw. generell über den Umgang mit Spielzeugwaffen, die einer echten Waffe ähnlich sehen, zu sensibilisieren. Beamte müssen in solchen Fällen von einer scharfen Waffe ausgehen und treffen dementsprechende Maßnahmen, was im Einzelfall zu schwerwiegenden Konsequenzen führen kann.

Marburg: Unbekannter entblößt im Schlosspark

Nachdem sich ein unbekannter Mann im Marburger Schlosspark im Gisonenweg entblößte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Eine 30-jährige Frau aus Marburg war am Samstag (03. August) im Park unterwegs. Als sie an einem größeren Gebüsch mittig des Parks vorbeiging, sah sie einen auffälligen Mann. Er hatte seine Hose hinuntergelassen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als er die Spaziergängerin sah, flüchtete er. Nach Angaben der Zeugin sei der Täter zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen. Er hätte dunkle, kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine Jeans und ein rotes T-Shirt. Wer war am Samstag gegen 17.00 Uhr ebenfalls im Schlosspark unterwegs? Wem ist der beschriebene Mann ebenfalls aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0.

Biedenkopf: Über drei Promille gepustet

Über drei Promille pustete eine Frau bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 253. Montagnachmittag (05. August) meldeten Zeugen der Polizei eine auffällige Autofahrerin. Sie sei auf der Bundesstraße 253 bei Breidenbach in Schlangenlinien gefahren, habe eine Verkehrsinsel überfahren und sei mehrfach beinahe in den Straßengraben gerutscht. Eine Streife stoppte die Fahrerin letztendlich bei Niederdieten. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Nach dem Alkoholtest musste sie zwecks Blutentnahme mit auf die Poleizwache. Anschließend kam sie wieder auf freien Fuß.

Ebsdorfergrund-Wittelsberg: Serie von Sachbeschädigungen an Reifen

Nachdem ein in der Hessenstraße in Wittelsberg ansässiges Unternehmen Schrauben und Nägel in den Reifen von fünf Fahrzeugen feststellten, informierte ein Mitarbeiter die Polizei Die Vorfälle erstrecken sich über einen Zeitraum zwischen Mai bis Juli 2024. In den Reifen von fünf Fahrzeugen der Firma bzw. Mitarbeitern steckten Nägel und/oder Schrauben. Nicht selten werden die Manipulationen erst während der Fahrt festgestellt, womit für die Fahrer gewisse Risiken einhergehen. Die Polizei Marburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt: Gibt es weitere betroffene Fahrzeugführer? Wer hat dort in der vergangenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Scooter entwendet

Auf ein E-Scooter des Herstellers "Segway" hatten es Unbekannte in der Straße " Am Glaskopf" abgesehen. Der Fahrer stellte das Fahrzeug am Montag (05. August) gegen 05.30 Uhr nur kurz am Bürgersteig ab. Als er wenige Minuten später wiederkam, war es schon weg. Wer hat den Diebstahl am Montag gegen 05.30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinwiese auf den Verbleib des E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen "691 WRM" geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Diesel nach Unfall ausgelaufen - Führerschein des Promillefahrers sichergestellt

Ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro, ausgelaufener Kraftstoff auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern, eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht waren die Folgen eines Verkehrsunfalles in der Moltkestraße in Stadtallendorf. Ein Brummifahrer aus Polen war mit seinem LKW am Montagabend (05. August) gegen 20.25 Uhr in der Hauptstraße der Herrenwaldskaserene unterwegs. Offenbar übersah er dort eine Schranke, durchbrach diese und riss den Tank seines Fahrzeuges auf. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne sich um die entstandenen Schäden sowie das auslaufende Diesel zu kümmern. An einer weiteren Schranke kam der LKW-Fahrer dann zum Stehen. Die Beamten stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Er pustete über 1,4 Promille. Anschließend musste er zur Blutentnahme auf die Polizeiwache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde der Führerschein des 65-Jährigen sichergestellt. Die Feuerwehr kümmerte sich um den ausgelaufenen Kraftstoff.

Sabine Richter, Pressesprecherin

