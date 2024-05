POL-HS: Pfandflaschen aus Garage entwendet

Heinsberg (ots) - Drei bislang unbekannte männliche Personen machten sich am frühen Dienstagmorgen (28. Mai) gegen 00.30 Uhr an der Tür eines an der Hochstraße gelegenen Drogeriemarktes zu schaffen. Als sie von einem Sicherheitsmitarbeiter überrascht wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Person war schwarz gekleidet und trug eine blaue Kappe, ein Mittäter trug eine gelbe Jacke und eine Jogginghose. ...

