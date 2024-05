Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger von Pkw erfasst

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Montagnachmittag (27. Mai) kam es auf der Daimlerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Gegen 14.20 Uhr war ein 86 Jahre alter Mann aus Übach-Palenberg mit seinem Pkw aus Fahrtrichtung Talstraße kommend aus dem Kreisverkehr, der die Daimlerstraße mit der Friedrich-Ebert-Straße verbindet, in die Daimlerstraße abgebogen. Hierbei erfasste er mit seinem Fahrzeug einen 65 Jahre alten Fußgänger, der in diesem Moment die Straße überquerte. Der Mann stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und musste zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

