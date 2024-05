Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann angegriffen und verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.5.2024 griff ein Unbekannter gegen 19.50 Uhr einen Mann auf dem Werseradweg in Ahlen, Bereich Am Vateuershof an und verletzte ihn. Der 62-Jährige ging dort mit seinem Hund spazieren und passierte eine Bank. Auf dieser saßen drei Jugendliche, geschätzt zwischen 14 und 16 Jahre alt, südländischen Phänotyps, dunkel gekleidet. Etwa ein bis zwei Minuten später kam der männliche Täter, maskiert mit einer Sturmhaube von hinten auf ihn zu und schlug den Ahlener. Gleichzeitig forderte der Unbekannte die Herausgabe von Geld. Der 62-Jährige erwiderte, kein Geld zu haben und stürzte aufgrund des Schlags. Der Täter trat dann noch mindestens ein Mal auf den am Boden liegenden Ahlener ein. Anschließend flüchtete der Unbekannte über den Werseradweg in Richtung der Straße Zum Schlingenfeld. Laut einer zufällig vorbeikommenden 60-jährigen Ahlenerin ist einer der drei Jugendlichen der Täter. Wer hat die Jugendlichen vor, während oder nach der Tatzeit im Bereich des Werseradwegs gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell