Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt

Heinsberg (ots)

Drei bislang unbekannte männliche Personen machten sich am frühen Dienstagmorgen (28. Mai) gegen 00.30 Uhr an der Tür eines an der Hochstraße gelegenen Drogeriemarktes zu schaffen. Als sie von einem Sicherheitsmitarbeiter überrascht wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Person war schwarz gekleidet und trug eine blaue Kappe, ein Mittäter trug eine gelbe Jacke und eine Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können und bitte diese, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

