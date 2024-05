Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw mit Einkaufswagen beschädigt

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Eine 60-jährige Frau aus Wassenberg parkte mit ihrem neuen gelben Pkw Suzuki Vitara am Montag, 27. Mai, zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr, auf dem Parkplatz des REWE Marktes an der Brabanter Straße. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug offenbar mit einem Einkaufswagen am Heck stark beschädigt wurde. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sucht nun den Verursacher des Schadens. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

