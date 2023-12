POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (04.12.2023) ereignete sich in der Fuggerstraße eine Körperverletzung. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr randalierte eine 24-jährige Frau in einem Schnellrestaurant und schlug einem Mitarbeiter ins Gesicht. Als die verständigten Einsatzkräfte eintrafen, versuchte die 24-Jährige nach den Einsatzkräften ...

