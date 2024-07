Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger in U-Haft. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 30.07.2024

Warendorf (ots)

Für einen 36-jährigen Mann aus Ahlen heißt es ab sofort Untersuchungshaft.

Der Mann hatte am Montag (29.07.2024, 21.50 Uhr) die Wohnung einer Frau in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Richterbach in Ahlen betreten, sie gewürgt und geschlagen, ihren Geldbeutel gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Bei der Flucht verlor der Tatverdächtige seine eigene Geldbörse. Daraufhin wurde seine Wohnung durchsucht und der 36-Jährige vorläufig festgenommen.

Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts erließ am Dienstag (30.07.2024) Haftbefehl gegen den Beschuldigten und ordnete Untersuchungshaft an.

