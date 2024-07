Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Tatverdächtige Ladendiebe vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein tatverdächtiger Ladendieb in Untersuchungshaft. Ein 27-Jähriger wurde nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Das Duo steht im Verdacht, am Montag, 29.7.2024, 14.15 Uhr in einem Oelder Verbrauchermarkt auf der Straße In der Geist einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Ein Ladendetektiv hatte die beiden Georgier beobachtet, die sich auffällig verhalten haben sollen. Der 25-Jährige soll eine Vielzahl von Hörspielfiguren in eine Sporttasche gepackt und den Markt über den Eingangsbereich verlassen haben. Dafür habe der 27-jährige tatverdächtige Mittäter die Eingangsschranke geöffnet. Der Ladendetektiv sprach die Georgier an und informierte die Polizei.

Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest, stellten ihre Mobiltelefone und den von ihnen benutzten Pkw sicher.

Der 25-Jährige wurde am Dienstagnachmittag einem Amtsrichter am Amtsgericht Beckum vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell