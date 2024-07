POL-WAF: Beckum. Gegen schwarzen VW Golf gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Samstag, 27.7.2024, 21.00 Uhr und Montag, 29.7.2024, 21.25 Uhr in das Jugendzentrum Ost auf dem Wetterweg in Ahlen ein. Der oder die Täter gelangten in das Gebäude, stahlen aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

