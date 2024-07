Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 29.7.2024, 21.50 Uhr betrat ein Mann die Wohnung einer Frau in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Richterbach in Ahlen. Der Tatverdächtige würgte und schlug die 33-Jährige und stahl anschließend ihr Portemonnaie sowie ihr Handy. Bei der anschließenden Flucht verlor der Tatverdächtige seine eigene Geldbörse. Darin befanden sich Hinweise zur Identität des Ahleners. Daraufhin wurde seine Wohnung durchsucht und der 36-Jährige vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

