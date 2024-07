Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Hammer Straße

Warendorf (ots)

Am Montag, den 29.07.2024 kam es gegen 18:20 Uhr in Beckum auf der Hammer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 39jährige aus Beckum fuhr mit ihrem Pkw von Beckum kommend in Richtung Hamm und wollte in Höhe Weinekötter nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei bemerkte sie ein entgegenkommendes Fahrzeug zu spät. Es kam zum Zusammenprall mit einem 19jährigen aus Beckum, der die Hammer Straße in Richtung Beckum befuhr. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer ebenso verletzt wie ein 6jähriges Kind, das im Auto der 39jährigen mitfuhr. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus nach Beckum gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall und während der Unfallaufnahme war die Hammer Straße zeitweilig voll gesperrt.

