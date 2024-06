POL-PDPS: Diebstahl eines Geldbeutels in der Fußgängerzone

Zweibrücken (ots) - Am Freitag, den 28.06.2024, parkte ein 61-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer Parklücke in der Von-Rosen-Straße unweit der Fahrschule Hahn. Als er gegen 09:35 Uhr wieder an seinen schwarzen Forthing zurückkam bemerkte er einen Schaden an seiner Beifahrertür. Der verursachte Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich nach ersten Ermittlungen um einen ...

