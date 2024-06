Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Von-Rosen-Straße

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 28.06.2024, parkte ein 61-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer Parklücke in der Von-Rosen-Straße unweit der Fahrschule Hahn. Als er gegen 09:35 Uhr wieder an seinen schwarzen Forthing zurückkam bemerkte er einen Schaden an seiner Beifahrertür. Der verursachte Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich nach ersten Ermittlungen um einen roten Kleinwagen handeln, welcher durch eine ca. 60 Jahre alte Fahrzeugführerin mit Brille geführt wurde.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

