Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl zweier mobiler Lichtzeichenanlagen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.06.2024, 20:20 Uhr

Ort: Zweibrücken-Mörsbach, Höhenstraße, Ortsanfang aus Richtung Zweibrücken kommend. SV: Drei bislang unbekannte Täter - nach Zeugenbeschreibung im Alter zwischen 35 und 45 Jahren, südländisches Erscheinungsbild - entwendeten die beiden mobilen Ampeln, die aufgrund einer Baustelle am Ortsanfang von Mörsbach aufgebaut waren. Die Täter luden die Lichtsignalanlagen in einen gelben Transporter (Sprinter oder ähnliches Fahrzeug; Kennzeichen unbekannt), mit dem sie in unbekannte Richtung verschwanden. Es entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell