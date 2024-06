Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kinderwagen rollt in Schwarzbach

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.06.2024, 11:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Gestütsallee SV: Mit dem Schrecken davongekommen sind fünf 1-2-jährige Kleinkinder einer konfessionellen Kita und ihre beiden Erzieherinnen im Alter von Anfang bis Mitte 50 bei einem gemeinsamen Ausflug in der Gestütsallee. Die beiden Erzieherinnen hatten die insgesamt 9 Kita-Kinder auf zwei größere Kinderwagen mit 5 bzw. 4 Kindern verteilt und schoben die in den Buggys angegurteten kleinen Passagiere oberhalb des Schwarzbachufers auf der asphaltierten Gestütsallee in Richtung Heilig-Kreuz-Kirche. Als in dem hinteren Wagen eines der Kinder laut anfing zu weinen, eilte die Erzieherin, die den vorderen Wagen schob, ihrer Kollegin zu Hilfe. In dem kurzen Augenblick ihrer Abwesenheit setzte sich der vordere Kinderwagen - besetzt mit 4 Mädchen und einem Jungen - auf der leicht abschüssigen Gestütsallee offenbar von selbst in Bewegung, rollte von der Asphaltfläche nach links in Richtung Schwarzbachufer und dort den Abhang zum Wasser hinunter, wo er mit den Vorderrädern voraus schräg im Wasser des Uferrandbereichs stehen blieb. Die drei Kinder, die in der vorderen Reihe des Buggys saßen, wurden durch Spitzwasser des 15 Grad kühlen und mindestens 60 cm tiefen Schwarzbachs nass, die beiden weiter hinten sitzenden Kinder blieben trocken. Keines der Kinder war mit dem Kopf unter Wasser geraten. Sofort nach dem Wegrollen des Kinderwagens eilte eine 36-jährige Passantin den Erzieherinnen zu Hilfe und innerhalb kürzester Zeit waren vier Feuerwehrfahrzeuge und mehrere Streifen der Polizeiinspektion vor Ort, um sich an den Rettungsmaßnahmen zu beteiligen. Dabei konnten alle fünf Kinder in Sicherheit gebracht werden, ebenso wie die Erzieherin, die in den Schwarzbach gestiegen war, um den Kinderwagen zu stabilisieren. Die Kinder wurden noch vor Ort von einer Notärztin untersucht. Nach ersten Erkenntnissen blieben alle fünf Kinder dank des hochprofessionellen und sehr schnellen Feuerwehreinsatzes und des beherzten Zupackens der beiden Frauen (Passantin und Erzieherin) unverletzt. |pizw

