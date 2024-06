POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots) - Am Dienstagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 61-jährigr Mann aus Zweibrücken mit seinem weißen VW Passat die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Auf Höhe des Waldfriedhofs näherte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit dem 61-jährigen an, überholt diesen rechts und schert knapp vor ihm auf die linke Spur ein. Hierdurch muss der 61-jährige stark bremsen und ...

