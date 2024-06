Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 61-jährigr Mann aus Zweibrücken mit seinem weißen VW Passat die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Auf Höhe des Waldfriedhofs näherte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit dem 61-jährigen an, überholt diesen rechts und schert knapp vor ihm auf die linke Spur ein. Hierdurch muss der 61-jährige stark bremsen und gerät mit seinem Fahrzeug nach links gegen die Mittelleitplanke. Hierbei wird der Mann leicht verletzt und sein Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Schadenshöhe: circa 5.000 Euro

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell