POL-VK: Verkehrsfunall mit mehreren verletzten Personen in Völklingen Geislautern

Püttlingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19.05.2024, 01:45 bis 02:00 Uhr), steigen drei bislang unbekannte Täter in die Shell Tankstelle in der Bahnhofstraße, in 66346 Püttlingen, ein. Dort entwenden sie gewaltsam einen Bezahlautomaten und flüchten anschließend in unbekannte Richtung. Zum entstandenen Schaden konnte bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der ...

