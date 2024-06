POL-PDPS: Komplettentwendung eines Baggers

Schwanheim (ots) - Bereits am frühen Samstagmorgen, 22.06.2024 gegen 01.20 Uhr ereignete sich in der Wasgauhütte in Schwanheim eine Körperverletzung als ein bislang unbekannter, männlicher Täter eine 42-jährige Frau zuerst am Hals packte und anschließend mit seiner Faust auf deren Lippe schlug. Durch den Schlag brach ein Zahn ab. Der Körperverletzung war ein verbaler Disput vorausgegangen. Im Anschluss an die Tat ...

mehr