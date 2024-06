Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken (ots)

Zeiten und Orte:

24.06.2024, 12:00 Uhr - 13:30 Uhr (Zweibrücken, August-Bebel-Straße 48) 19.06.2024, 18:20 Uhr - 24.06.2024, 15:30 Uhr (Zweibrücken, Trautmannstraße 17) SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Wenden bzw. Rückwärtsfahren in der August-Bebel-Straße ein Garagen-Sektionaltor am Anwesen Nr. 48 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Sachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet hatte. Rund 5.000 Euro Sachschaden verursachte der unbekannte Fahrzeugführer, der in der Trautmannstraße einen am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nr. 17 geparkten schwarzen Ford-Focus vermutlich beim Vorbeifahren erheblich am linken Außenspiegel und an der linken Fahrzeugseite beschädigte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Unfallfluchten. |pizw

