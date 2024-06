Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung/Zeugenaufruf

Schwanheim (ots)

Bereits am frühen Samstagmorgen, 22.06.2024 gegen 01.20 Uhr ereignete sich in der Wasgauhütte in Schwanheim eine Körperverletzung als ein bislang unbekannter, männlicher Täter eine 42-jährige Frau zuerst am Hals packte und anschließend mit seiner Faust auf deren Lippe schlug. Durch den Schlag brach ein Zahn ab. Der Körperverletzung war ein verbaler Disput vorausgegangen. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der unbekannte Täter mit seiner Begleitung, bestehend aus zwei weiteren Männern und zwei Frauen die Tatörtlichkeit. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm bis 185 cm groß, trug dunkle Kleidung und hatte einen roten Bart. Die beiden männlichen Begleiter seien Ende Zwanzig, die Damen Anfang Zwanzig gewesen. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zum Täter oder dessen Begleitung machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell