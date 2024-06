Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an Fenstern

Pirmasens (ots)

Zwischen Freitag, den 21. Juni 2024, 17:00 Uhr, und Montag, den 24. Juni 2024, 13:00 Uhr, beschädigten noch unbekannte Täter vom Schulhof aus eine doppelt verglaste Fensterscheibe der Grundschule Husterhöhe in Pirmasens. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zwischen Sonntag, den 23. Juni 2024, 13:00 Uhr und Montag, den 24. Juni 2024, 14:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter ein Fenster der Pauluskirche in der Marie-Theresien-Straße in Pirmasens. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bei beiden Sachbeschädigungen könnte der Schuss mit einem Fußball ursächlich sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell