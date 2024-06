Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener Autofahrer verursacht ohne Führerschein Verkehrsun-fall und flüchtet

Erlenbach bei Dahn (ots)

Am Dienstag, 25.06.2024, gegen 18.00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann mit einem PKW Chevrolet Captiva die Bundesstraße 427 in Lauterschwan in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Kurz vor Erreichen des Ortsausgangs bog er nach rechts in die Kirchstraße ab und kollidierte dort frontal mit einem am Straßenrand geparkten Kraftrad. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Bad Bergzabern und konnte anschließend an der Halteradresse angetroffen werden. Dort konnte in seiner Atemluft Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,93 Promille. Darüber hinaus war der Unfallfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Chevrolets wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. /pidn

