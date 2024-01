Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Kriminaloberrätin Veronika Bastian wurde an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in den Ruhestand verabschiedet

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit Ablauf des Monats Dezember ging Kriminaloberrätin Veronika Bastian in den wohlverdienten Ruhestand. Sie begann ihre Laufbahn bei der Landespolizei Baden-Württemberg im Jahr 1985. Die ausgebildete Realschullehrerin wurde als Kriminalanwärterin beim Landeskriminalamt in Stuttgart eingestellt. Das war damals, in den 1980er Jahren, noch möglich. Mit diesem Personalgewinnungsprogramm sollten insbesondere Frauen, die bereits einen Berufsabschluss hatten, für eine Tätigkeit bei der Kriminalpolizei gewonnen werden. Sie war sehr zielstrebig und stieg 1993, nach Abschluss des Studiums an der damaligen Fachhochschule für Polizei Villingen-Schwenningen, in den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf und war in verschiedenen Bereichen der Kriminalpolizei tätig; unter anderem beim Kriminaldauerdienst und dem Dezernat Sexualdelikte der Polizeidirektion Heidelberg. 2002 erfolgte dann nach erfolgreichem Abschluss der Polizeiführungsakademie (jetzt Deutsche Hochschule der Polizei) in Münster der Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst. Nach einjähriger Tätigkeit beim Landespolizeipräsidium im baden-württembergischen Innenministerium, wechselte sie 2003 zum Polizeipräsidium Mannheim und übernahm dort die Leitung der Kriminalinspektion 4. Im Jahr 2007 war sie für ein Jahr an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster als Dozentin im Fach Führungswissenschaften tätig und kehrte anschließend wieder zum Polizeipräsidium Mannheim zurück. Im Zuge der großen Polizeistrukturreform wechselte sie 2014 an die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg nach Villingen-Schwenningen, was mit einem Umzug zurück in ihre Heimat, den Schwarzwald-Baar-Kreis, verbunden war. Sie wurde dort zur stellvertretenden Leiterin des Präsidialstabs und zugleich Leiterin des Sachbereichs Bildungscontrolling/Qualitätsmanagement bestellt. Im Jahr 2017 erfüllte sie sich selbst einen Herzenswunsch und wechselte zum Ende ihrer beruflichen Laufbahn für eine Tätigkeit als Dozentin in die Kriminalwissenschaftliche Fakultät der Hochschule. Bis zuletzt lehrte sie hier das Fach Kriminaltechnik und konnte damit den angehenden, jungen Kommissarinnen und Kommissaren ihr in vielen Jahren gewonnenes kriminalpolizeiliches Wissen weitergeben. "Nach so vielen Dienstjahren nun in den Ruhestand zu treten und sich von unserer großen Polizeifamilie zu verabschieden, da schwingt schon auch Wehmut mit. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn ich habe meinen Beruf geliebt und insbesondere meine zuletzt ausgeübte Lehrtätigkeit. Die Arbeit mit den vielen jungen Menschen hat mir jeden Tag viel Freude bereitet und dafür gesorgt, dass ich immer gerne zur Arbeit gegangen bin. Andererseits freue ich mich aber nun darauf, künftig mehr Zeit für ausgedehnte Reisen zu haben, mich meinen Hobbies - dem Wandern und dem Lesen - widmen zu können und meine Begeisterung für Kunst und Kultur noch intensiver zu leben", sagte Veronika Bastian bei ihrer Verabschiedung, die von Dr. Judith Hauer, Prorektorin der Hochschule und Leitendem Kriminaldirektor Martin Maier, Dekan der kriminalwissenschaftlichen Fakultät, im Rahmen einer kleinen Feierstunde vorgenommen wurde. Ganz ohne Schüler kann Veronika Bastian nicht sein. Sie wird bis zum Ende des Wintersemesters noch als Lehrbeauftragte an der Hochschule tätig sein und danach an der Volkshochschule Rottweil in sogenannten Integrationskursen Deutsch als Fremdsprache unterrichten.

