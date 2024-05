POL-STH: Verkehrsunfall

Beckedorf (ots) - (bae)Am 16.05.2024 gegen 21:55 Uhr kam es in Beckedorf auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Lindhorster befuhr mit seinem Pkw VW, die Hauptstraße in Beckedorf, hier kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte ein geparktes Wohnmobil, sowie diverse Zäune. Nach dem Zusammenstoß fuhr er weiter, allerdings wurde sein Pkw bei dem Unfall beschädigt, so dass dieser in Beckedorf nach Verlust mehrerer Teile, sowie des Öls zum ...

