POL-STH: Einbruch in einen Kleingarten

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Suzuki-Fahrer aus Stolzenau die Stolzenauer Straße in Fahrtrichtung Stolzenau. In Höhe des Ortsausgangs Leese beschleunigte er sein Motorrad. Dabei brach sein Hinterrad auf der feuchten Fahrbahn in einer Linkskurve weg. Der 26-Jährige stürzte in einen Straßengraben und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand Sachschaden, ...

